Sylvie Barth, la passion du couple électif

Fonder une famille aimante avec l'élu.e de son cœur pour toujours : un rêve encore d’actualité, mais amitieux. Sylvie Barth, s’emploie à soutenir le « couple électif » avec passion et élan.



La fragilité des couples et des familles est manifeste. Mais cet état de choses relève-t-il d'une fatalité ? La théologienne Sylvie Barth refuse le ton de la lamentation. Les yeux rivés sur la joie de l'amour bien vécu en adultes et ses fruits pour les personnes et pour le monde, elle entend prendre la mesure de la radicale nouveauté que nous expérimentons. Le couple électif qui se choisit par amour et se perpétue sur cette base unique s'invente sous nos yeux, désormais privé des soutiens sociaux et ecclésiaux d'autrefois, quoique certains de leurs corrollaires fussent moins souriants qu'on ne le dit ... Nourrie d'une expérience personnelle, professionnelle et ecclésiale, et de sa recherche doctorale sur le sujet, Sylvie Barth s'attache à analyser les aspects positifs des mutations conjugales et familiales, non sans proposer des pistes concrètes pour en relever les défis. Une façon novatrice de donner envie et désir de réussir son couple et sa famille aux générations Laudato Si.