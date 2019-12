Le vendredi à 12h54

Lancé en 2015, VersLeHaut est le premier think tank français dédié aux jeunes et à l’éducation. Hors du champ partisan, il contribue au débat public à travers des propositions concrètes pour bâtir un projet éducatif adapté aux enjeux du XXIe siècle, en se basant sur des initiatives déployées avec succès sur le terrain par des acteurs de tous horizons. Chaque vendredi, Marc Vannesson et Melchior Gormand vous présentent des initiatives et des idées innovantes dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation.