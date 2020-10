Tous touchés, tous concernés par le deuil

UN COLLOQUE SUR LE DEUIL

LE DEUIL, PARLONS-EN ! À L'ÉCOLE DE JEAN MONBOURQUETTE

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION ESTIMAME

27-28 NOVEMBRE 2020 à partir de 19h30

LIEU DU COLLOQUE

CENTRE SPIRITUEL

DU HAUMONT-MOUVAUX 31 Rue Mirabeau

59420 Mouvaux https://www.hautmont.org

CONTACT

colloque@estimame.com

07 82 57 26 72

https://www.estimame.com/

Le deuil est l’expérience de vie la plus partagée, particulièrement aujourd'hui dans ce contexte de pandémie.

Face au deuil et à la mort, nos réactions, très humaines, empruntent parfois le visage de la peur et de l’anxiété.

Par ailleurs, négliger de faire nos deuils nous mène à d’autres formes de mort, tels des moments dépressifs, un stress inhabituel, un mal-être sournois ou une culpabilité malsaine.

Et pourtant, quand les évènements de la vie nous bousculent, la vie ouvre aussi des horizons insoupçonnés pour qui choisit de s’y aventurer. Entrer dans ce chemin de profonde transformation nous permettra de retrouver le goût d’aimer, de croiser un regard compatissant, de voir poindre un espoir nouveau, d’entendre le murmure de son âme, de découvrir le « pourquoi » de son existence et certainement de grandir.

Il nous paraît essentiel aujourd’hui de poursuivre la mission de ce pionnier du deuil qu’a été Jean Monbourquette, afin que nous puissions tous et toutes retrouver les élans de vie qui nous habitent et nous conduisent à une plus grande humanité.

À travers des conférences et des ateliers de qualité, nous verrons comment transformer nos pertes en gains et ... grandir.