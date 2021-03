Tradition de la bière de Mars, mâche sauvage et constat amère

Avec l'association Tarmac et son président Yves Rouault, mettons nous en route pour plus de solidarité.



Mars, un mois privilégié pour la bière. En tout cas, cette tradition, liée aux conditions météo saisonnières, tend à refaire surface, pour de bonnes raisons. Explications de Julien Derenne, du Local à Bière d'Arnage.



Yves Baudouin nous parlera d'une salade hivernale qu'il ne faut plus tarder à récolter : la mâche ; partageant également une expérience d'abondance rencontrée cette saison avec sa cousine sauvage.



Bérengère Melot revient cette semaine sur la journée du 8 mars, raccourcie en "journée de la femme", et avec elle le chemin qu'il reste à parcourir pour l'égalité homme-femme