Trop tard pour la bière ? Choux pommés et bilan de l'année

Ce jeudi, notre caviste spécialiste des bières, Julien Derenne nous partagera des informations crutiales sur les dates limite de consommation des bières... Et sur ce qu'elles signifient vraiment.



Le jardin met le choux à l'honneur, un chou de printemps, pointu et curieux, avec Yves Baudouin.



Le billet du président de TARMAC, Yves Rouault, qui fera le bilan entjousiaste de l'année écoulée, mais aussi des craintes pour l'avenir, où la pression sur les plus démunis devrait s'accentuer.