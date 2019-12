Comment trouver la bonne distance dans nos relations familiales? C'est la question que nous explorons avec Emmanuelle Bosvet et Fredérique Veyron-Lacroix, conseillères conjugales et familiales au Cabinet Raphaël. Plusieurs pistes de travail apparaissent:

Comment trouver la juste distance avec soi-même?

Comment trouver la juste distance dans le couple?

Comment trouver la juste distance entre les parents et les enfants?

Comment trouver une juste distance avec sa famille et sa belle-famille?

La famille, on l’aime un peu, passionnément ou pas du tout. Selon l'enquête de l’Insee, 51% des Français la rencontre au moins une fois par semaine. Ça veut dire à contrario que dans certaines familles on ne se rencontre pas ou très peu.

Ëtre trop près ou trop loin ? Dans ce domaine pas de règles, pas de mode d’emploi. La psychologue Nicole Prieur utilise l’image du cordage pour parler des liens familiaux : ils sont tissés de différents fils : la confiance, l’affection, la présence, la loyauté, l’argent, les services rendus... Certains liens familiaux sont serrés dans certaines familles. dans d’autres la corde s’effiloche et se distend.

La "valeur famille" est néanmoins un idéal qui demeure fort. La famille est perçue comme le socle originaire de notre vie : il permet de se reconnaitre soi-même dans sa filiation puis de montrer à ses enfants qu’ils s’inscrivent dans une histoire.

Pour autant, La famille n'est pas toujours source de bonheur. Le réel est parfois rude : lieux d’habitation éloignés, intérêts qui ne sont plus liés, manière de penser et de vivre antagonistes, différentes manières de vivre son couple...

Autrefois, une maison une terre ou un métier commun tissaient les liens sans qu’ils soient remis en question. La transmission d’un nom ou d’un patrimoine était centrale. Aujourd’hui l’évolution la plus marquante est la place de l’affect dans la famille. Les liens d’élection du cœur deviennent majeurs. Les relations ne sont plus perçues comme obligatoires mais se choisissent. Au fond, la juste distance nous parle surtout d’amour et d’intimité!

Il ne suffit pas de regarder vivre nos relations il faut les nourrir: quels rites et quelle créativité mettre en place dans le couple et dans les familles pour faire vivre nos relations? Pour qu’elles soient ajustées? Quelle proximité est-ce que j’accepte ?

Pour conclure, on peut se demander : à quelle place met-on nos familles ? la tienne ? la mienne ?

Savoir quel merci et quel « non merci » je dis à mes parents permet de mettre une juste distance entre nous: je sais ce qu’ils m’ont apporté, transmis, ce qu’ils ont fait pour moi mais je suis aussi capable de dire ce en quoi ils m’ont agacé, fait souffrir…

La juste distance est souvent celle qui me va, dans laquelle je me sens respecté. Lorsque je peux dire à mes proches mon attachement, mon affection librement et à ma façon.