Ulysse naufragé ile pheatiens

LANC : La nymphe Calypso retient toujours Ulysse dans sa grotte mais elle a accepté de le laisser partir sur la demande d’Hermès, le messager des Dieux, venus lui transmettre l’ordre de Zeus. C’est la déesse Athéna qui a plaidé la cause du valeureux guerrier auprès du Conseil des Dieux, car il tarde au héros de rentrer chez lui et revoir sa femme Pénélope. On assiste alors aux adieux de Calypso pour cet amant prisonnier qu’elle abandonne non sans l’avertir des périls qui l’attendent.

PIED : vous entendrez la prochaine fois la réponse que Nausicaa va faire à Ulysse et la suite de ses aventures !