Ulysse sur l'île du Trident

Ulysse sait par le devin Thésésias et la magicienne Circée qu’il va connaitre encore des péripéties avant le retour à Itaque : la rencontre avec le chant ensorcelant des Syrènes, l’affrontement des monstre marins Caribde et Sila, puis l’île du Trident, autrement appelée île du soleil, plaisir des hommes, auxquels il faudra bien résister si ils veulent s’en sortir. Il joue là son retour à Itaque, sa vie et celle de ses compagnons. Les voici justement sur l’île depuis quelques temps car les vents ne leur sont pas favorables et ils sont en proie à leur survie.