Un coeur de père

Geneviève et Michel Voisin accueillent Violaine et Marc Dauce, responsables de la communion Priscille et Aquila pour la région Provence-Languedoc, pour échanger sur cette lettre dans laquelle le pape médite sur Saint Joseph le père aimé, le père dans la tendresse, le père dans l'obéissance, le père dans l'accueil, le père au courage créatif, le père travailleur, le père dans l'ombre. Et il termine par cette prière: Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. A toi Dieu a confié son fils; en toi Marie a remis sa confiance; avec toi, le Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur les chemins de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.