Sylvie Tanette est journaliste et critique littéraire aux Inrocks et à la Radio suisse romande. En 2019, son roman Un jardin en Australie a remporté le prix Alain Spiess des jeunes lecteurs. Au début des années trente, en Australie, contre l’avis de sa famille, Ann choisit de suivre son mari dans un bourg reculé du centre du pays. Là, en bordure de désert, elle conçoit le projet insensé d’entourer sa maison d’un verger luxuriant. Septante ans plus tard, une jeune Française, Valérie, crée dans la même région un festival d’art contemporain. Un jardin en Australie raconte une filiation spirituelle entre deux vilains petits canards ayant fait le choix de vivre loin de leurs familles d’origine.