Un milliard d'années dans les secrets de la scientologie

Lucas Le Gall livre, dans un témoignage exclusif et glaçant, son enfance et sa jeunesse passées au sein de la scientologie. Enrôlé à l'âge de 10 ans, il s'évade le jour de sa majorité du très secret siège mondial d'un mouvement observé par les autorités françaises pour ses dérives sectaires, après avoir été d'abord promu officier de haut rang alors qu'il n'était qu'adolescent, puis avoir été dégradé et tortuté. Il retrace avec nous la trajectoire hors norme d'une enfance volée.