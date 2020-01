Un prof heureux peut changer le monde.

Marianne Claveau, chargée de cours à l’université et formatrice en pleine conscience nous parle du livre de Thich Nhat Hanh et Katherine Weare, qui aborde la pleine conscience à l’école. Il s’agit d’un manuel pratique destiné aux enseignants, afin de les guider dans leur pratique de la pleine conscience, au sein de leur propre vie et dans leur classe et auprès de leurs élèves. Un ouvrage lumineux et inspirant qui ouvre la voie vers une éducation bienveillante et heureuse, et vers un monde meilleur.