Un repas de Noël zéro déchet

Les emballages, les sapins, les décorations, les produits alimentaires transformés..... rien de bon pour nous et pour notre planète. Claire Devilliers, Naturopathe à Lambersart et à Béthune, vient nous proposer des pistes concrètes pour repenser notre consommation pour les fêtes. Minimiser notre impact environnemental, respecter notre équilibre alimentaire et redonner du sens à des moments en famille, en privilégiant le fait maison, le partage, c'est possible. Un maître mot : chacun y va du mieux qu'il peut ! chacun à son rythme ; cette approche doit rester ludique et festive.