Un repas solidaire à la Légumerie de Lyon

Ce retour à la nature prôné par La Légumerie passe par la création d'un jardin partagé, ou encore des ateliers de cuisine où on cultive l'amitié et les rencontres.

Cette semaine, on va suivre l'organisation d'un repas solidaire dans l'un des plus grands jardins partagés de Lyon : il s'appelle "l'Oasis de Gerland" et, vous l'entendrez, c'est une parenthèse enchantée au milieu de la ville.

Et pour les aider à construire une "baraque du potager" dans ce jardin partagé pour qu'ils puissent continuer à proposer des activités et des repas solidaires, une cagnotte est en ligne.