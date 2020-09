Un vin aux airs de vacances, un radis pas radin et des p'tits curieux

Aujourd'hui, dans Comme Un Midi :



Direction le sud de la France, près de la frontière espagnole, pour y trouver, grâce à Pierre-Marie, un vin qui saura prolonger notre goût des vacances d'été (toujours avec modération : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé).



Le radis noir fera votre bonheur au jardin et apportera des bienfaits à votre corps. Les explications de Sébastien.



Des journalistes en herbe font leur arrivée dans Comme Un Midi : découvrez les questions de Mahault et Olivier, ainsi que les réponses qu'ils sont allés chercher...



Mais aussi : des nouvelles de la maison Saint-Julien, des idées de sorties, des offres d'emploi et un billet d'humeur/d'humour, signé Bérangère !