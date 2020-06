Une autre enfance, par Philippe Vaille

Sans école, dans la vie : réflexions et regards sur une année hors de l’institution scolaire. Philippe Vaille, animateur puis directeur d’un accueil de loisirs, tente d’améliorer l’accueil des enfants, notamment à travers une remise en question de la posture dominante de l’adulte. Père de deux enfants, il nous livre le fruit de ses interrogations autour de la question du “devoir d’éduquer” et de la place prépondérante de l’institution scolaire dans la vie de l’enfant.