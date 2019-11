une meilleure qualité relationnelle, grâce au dialogue intentionnel

Très souvent dans nos discussions de couple, nous coupons la parole de l’autre, nous terminons la phrase à sa place, nous exprimons notre avis, avant même de l’avoir écouté jusqu’au bout et nos dialogues ressemblent parfois à des matchs de tennis où la balle passe d’un camp à l’autre juste en rebondissant.

Comment faire de nos dialogues de véritables temps d’écoute et de partage ?



Pour aller plus loins :

Carlos Trippi, "Grandir en conscience grâce à la thérapie Imago" et "Le couple, la prochaine grande aventure".