Une semaine d'accès aux droits

La Journée nationale de l’accès au droit, le 24 mai chaque année, a pour but de promouvoir les dispositifs d’accès au droit existant dans le département. Le Point Justice de l 'Ain (ex CDAD) et ses partenaires participent à une série d'émissions pour aborder 6 thématiques. Défini par la loi du 10 juillet 1991, l'accès aux droits est une politique publique qui tend à permettre à tous les justiciables de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations conformément aux textes en vigueur.

La thématique du logement sera abordée par l’ADIL de l’Ain, la CSF et l’ALEC.

Les problématiques relatives aux violences intrafamiliales seront abordées par l’AVEMA-France victimes 01, les avocats, et le service d’accueil du palais de justice.

Nous traiterons de la thématique de l’emploi avec le CIDFF de l’Ain et Pôle Emploi.

Les notaires, la Sauvegarde 01 traiteront des questions relatives à la reconnaissance, la scolarisation et la protection des enfants porteurs d'un handicap.

Le droit des étrangers sera abordé par l’ASDA, la Cimade, et les délégués du Défenseur des droits.

Les problématiques de budget seront traitées par le Point Conseil Budget de l’UDAF et l’Epicerie solidaire Au Marché Conté de Bourg-en-Bresse.