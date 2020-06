Valorise, une association dans une démarche d'économie circulaire et solidaire

Second prix de l'inspiration en économie sociale et solidaire cette année, l'association ValOrise intervient sur tout le département pour proposer des réponses concrètes au gaspillage alimentaire et à l'éducation au goût.

Un grand projet se prépare pour le mois de septembre; les détails avec Peggy Jousse-Peralta coordinatrice de projet et Lucie Bouet, chef de projet en almientation durable.