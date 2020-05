Venir au monde, et Bébé zen, de Lise Bartoli

Lise Bartoli évoque dans son livre Venir au monde les rites de l’enfantement propres à une centaine d’ethnies sur les cinq continents. Si certains rites se retrouvent à peu près partout, comme la réclusion de la future mère, et celle du nouveau-né, les positions d’accouchement, les interdits et les pratiques alimentaires, les symboles liés au placenta ou au cordon ombilical diffèrent selon les sociétés. Toujours en quête du sens des mystères de la naissance, Lise Bartoli nous propose également le Jeu Bébé zen pour vivre la maternité en conscience et se relier à son bébé en tissant avec lui des liens puissants par la pratique de visualisations.