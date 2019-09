Vers un couple toujours plus vivant

"Le couple, une belle et grande aventure !

Belle et grande, et pourtant elle est parfois déconcertante, surprenante, décevante et même souffrante…"



"Alors comment construire et développer notre relation conjugale, quels moyens se donner pour que la belle histoire d’amour qui a enchanté nos cœurs dans les premiers temps, continue à nous épanouir et à nous rendre heureux ?…



Pour aller plus loin, Monique Lohr vous propose une idée de lecture avec le livre de Gary Chapman ""Les langages de l'amour"" édition de poche"