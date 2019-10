Vincent Barresi, Les enfants d'abord

L'association « Les Enfants d’abord, les Enfants à bord » a été fondée le 21 septembre 2001 par Vincent Barresi, un lyonnais lui-même paraplégique et side-cariste passionné.

Elle a pour objet de permettre à des Enfants différents d’accéder à des loisirs encadrés entourés de leurs familles. Les échanges et le partage avec ces enfants handicapés ou malades sont favorisés grâce à l’encadrement de bénévoles motivés et disponibles.

De belles réalisations sont à l’actif de l’association : descente de la Vallée Blanche à Chamonix et journée ski de piste en tandemski avec des moniteurs agréés, balades en chiens de traineau, journée campagne à bord de Buggy, vols en ULM, vol en parapente et, bien-sûr, les Jumbos avec des side-cars. A chaque fois, un esprit convivial plein de solidarité et d’humanité règne autour de ces actions.

Comme le dit Vincent Barresi:

"Pendant toutes ces années ce que nous avons cherché nous l’avons obtenu : "un regard qui pétille de bonheur ou un sourire de joie, mais surtout une chaleur dans nos cœurs."

Contact:

Les Enfants d'abord, les Enfants à bord

32, rue Domer - 69007 Lyon

lesenfantsdabord69@gmail.com

+33 4.72.70.91.48

+33 6.24.88.72.17