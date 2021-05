Vincent et Alice Drisch, l'évangélisation au coeur

Rencontre avec Alice et Vincent Drisch, parents du petit Isaac.

Ils reviennent sur leur parcours de foi et de vie. Il nous partagent aussi ce qu'ils ont vécu à la naissance d'Isaac et comment ils ont dépassé les peurs lieés à l'annonce de sa trisomie.

Il évoquent aussi le mouvement FOCUS, pour accompagner les jeunes dans leur foi, qu'ils ont créé et qui se situe dans le quartier Saint Paul à Lyon : c’est en allant à Londres visiter l’Église HTB (Holy Trinity Brompton, qui a notamment développé les parcours Alpha), en février 2016, qu'Alice et Vincent ont reçu un appel. Cet appel est de servir les jeunes en France avec une vision nouvelle. Ils ont reçu cette parole dans le livre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 7 à 8 : « Soyez enracinés, affermis et fondés en Jésus-Christ ».

Le mouvement FOCUS est lancé avec les jeunes lycéens de leur paroisse Sainte-Blandine en septembre 2016.

« Nous sommes heureux d'accueillir les jeunes, de leur enseigner la parole de Dieu de manière simple et accessible. Nous leur donnons des témoignages vivants et concrets de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous leur apprenons à prier et à avoir une relation personnelle avec Jésus, et enfin on les aide à découvrir leurs talents, et les dons que le Seigneur a mis en eux. En septembre 2018, nous nous sommes installés dans le quartier Saint Paul avec la première maison Focus. Nous sommes enthousiastes d'avoir nos propres locaux. »