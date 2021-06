Vivre en famille en habitat partagé chrétien

Dans son guide des « 50 lieux inspirés » le journal La Croix a mis en lumière un presbytère familial dans le quartier du blanc seau à Tourcoing. Cet habitat partagé chrétien rassemble deux familles et un prêtre qui partagent une vie fraternelle et spirituelle ouverte sur le quartier. Fortes de cette première expérience de vie communautaire les familles ont décidé d’aller plus loin et un deuxième projet est en train de naître près de Bethune. Louis Ruyant se fait le porte parole de l’équipe pour évoquer avec nous ce chemin de vie et de foi.