Volc'Animo : de la famille d'accueil à la famille d'adoption

Volc'Animo est une association crée en 2017 dans le Puy-de-Dôme. Elle ne dispose pas de locaux et fonctionne grâce à des familles d'accueil, le temps de leur trouver une famille d'adoption.

Les animaux accueillis par Volc'Animo ont des origines diverses. « Pour les chiens c'est beaucoup d'abandons. Pour les chats c'est plutôt des chats sauvages qu'on est obligé d'attraper », explique Mélanie, bénévole en charge de la gestion de l'association.

Volc'Animo est aussi confronté parfois à des cas de maltraitance. On a donc affaire à des animaux au passé divers et qui ont donc chacun leur personnalité, une donnée qu'il faut prendre en compte dans le choix de la famille d'adoption.

Une famille d'accueil en attendant de trouver un doux foyer

Ces familles d'accueil volontaires vont proposer un environnement adapté à l'animal. « Ça leur permet d'avoir une vie un peu plus stable. Ils ne sont pas en cage et c'est plus simple pour les placer. Ils vont sociabiliser ou bénéficier d'une éducation s'ils ne sont pas éduqués » poursuit Mélanie.

Mylène vit dans un appartement avec son fils dans le quartier Montferrand à Clermont. Cette ancienne maître chien a déjà un chien, mais aussi deux chats et un lapin.

Mylène accueillait il y a peu trois chats de type européens, noirs et blancs. Mylène sait de quoi elle parle puisqu’elle a déjà accueilli plus d'une trentaine de chats. Pour elle, le maître mot c'est la patience.

« Au début je les ignore pour qu'ils comprennent que je ne souhaite pas leur faire de mal. Après quand je vois qu'il commence à me regarder et à ne plus avoir peur je vais jouer avec eux » précise-elle.

Une transition difficile pour les accueillants, mais nécessaire pour les animaux

Le départ de l'animal est souvent un moment difficile pour les familles d'accueil. C'est le moment où il commence à s'habituer à l'homme, à montrer les premiers signes d'affection et à vouloir jouer.

Pour Mylène ce n'est pas forcément évident : « Oui ça me fend le cœur. Mais si je les garde je ne pourrais pas en sauver d'autre. Et puis ça fait une famille heureuse ».





UNE FAMILLE D'ADOPTION POUR UNE SECONDE CHANCE

Parmi les familles d'adoption il y a celle de Valérie, enseignante vivant à Royat. Son truc à Valérie c'est plutôt les chiens. Elle vit dans une belle maison sur les hauteurs de la commune avec sa petite famille.

Valérie vient d'adopter Dolce et sa fille Chanel, deux femelles beauceron croisée berger. « Dolce était maltraité. Elle a été sauvée avec ses sept bébé. Ils ont été placés dans un élevage qui a pu prendre le relais », indique-t-elle.

Dolce a pu se sociabiliser progressivement dans sa famille d'accueil, ce qui a facilité son arrivée chez Valérie. Dolce et Chanel ont pu rapidement trouver leur place dans ce cocon familial. « Dolce, c'est fusionnel, elle me suit partout, elle est en demande affective » poursuit Valérie.

Aujourd'hui Dolce et Chanel bénéficient d'une place individuelle pour le coucher, de 3000 m² de terrain pour jouer et ont intégré une « meute » avec 4 autres chien.

Des lapins en liberté dans la maison !

Nadia vit à Montaigu-le-Blanc. Elle est à la fois famille d'accueil et adoptante. Elle a adopté une lapine dernièrement. Et on peut dire que cette lapine elle est vraiment chez elle !

« Les lapins ne sont pas en cage, moi ça me fait mal au cœur. J'ai donc pu adopter cette lapine qui se balade librement dans la maison et qui est très sociable » sourit Nadia.



A noter :

- Les premiers soins sont pris en charge par l'association. Les animaux partent Identifiés, Stérilisés, Déparasités et Vaccinés.

- L'association propose un contrat d'essai d'un mois. Si tout se passe bien vous signez l'adoption définitive, sinon Volc'Animo s'engage à récupérer l'animal.

- Plus d'infos sur la page Facebook de Volc'Animo.