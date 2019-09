À votr' bon coeur

L'invité de notre émission sur le handicap est prêtre, aumônier au service diocésain de la Pastorale Santé, pôle handicap.



"Il est religieux et fait partie de la congrégation des ""Prêtres du Sacré Coeur de Jésus"". Il nous parle de ses convictions sur la vie et sur les êtres humains.

Toute personne doit être respectée, qu'elle soit petite ou handicapée, notre société doit porter un regard d'amour sur chacune d'elle afin de vivre ensemble l'inclusion en paix et avec coeur.

Partez à la découverte du Père André Conrath, un prêtre au grand coeur."