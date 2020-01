William Arribart, l'illusionniste

Il a 22 ans et cela fait déjà 15 ans qu'il pratique la magie.

William Arribart a plus d'un tour dans son sac. Ayant fait une école de commerce au départ, il a fait le choix d'embrasser la carrière d'illusionniste. Il revient sur ce parcours qui montre qu'il est possible de vivre ses rêves et de vivre de ses rêves.

Après des tournées en Angleterre, il propose des spectacles en France sur différent thèmes : "Iréel", "le sortilège des neiges" ou encore "Venez voir l'impossible" et "Le magicien ensorcelé".

William vous propose tous types de numéros, des cartes aux grandes illusions, avec déjà plus de 200 représentations données dans la région lyonnaise, lors de spectacles privés ou évènements publics. Il enchante les spectateurs et les emmène dans un monde parallèle dont lui seul a la clé.

Avec ses cartes, ou sur scène, William vous invite à découvrir une magie moderne et surprenante, 100% interactive et participative. Close-up, illusions de mentalisme, grandes illusions... préparez-vous à rêver.

En partenariat avec le Théâtre du Gai Savoir, il propose également une école de magie. et des cours particuliers.

Le jeune magicien propose aussi d'animer des arbres de Noël, des anniversaires, des mariages ou des fêtes d'enfants en mettant de la magie au menu. Il sait s'adapter à vos envies et propose des spectacles personnalisables.

Contact:

Tel :+33 (0) 6 51 80 07 45