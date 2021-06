Fatigués de chercher la perfection ? Conseils pratiques pour se déculpabiliser

La maison bien rangée, les enfants polis et premiers de classe, la carrière au top et le mari sportif ? On a juste envie de dire : STOP. Stop à la pression, aux injonctions sociales qui nous dictent des modèles de perfection apparente. Car au fond, pourquoi ne pas nous reconnecter à l'essentiel, nous déculpabiliser et simplement vivre au présent ? Eléments de réponse avec Virginie Scheregin, conseillère conjugale et familiale.