Faut-il pousser nos enfants à multiplier les activités extra-scolaire?

Piano, foot, judo et scout ? nos enfants sont ils capables de tout gérer en plus de l'école ? Et si nous prenions le temps, en cette rentrée, de questionner ces activités, les désirs de nos enfants et la manière dont elles viennent s'imbriquer dans le projet de vie personnel et familial ? Karine Triot, conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Plus Belle Ma Vie, nous éclaire sur le sujet.