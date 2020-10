Est-ce qu’il peut y avoir réellement des offres désintéressées dans notre monde capitaliste ?

Le gratuit peut prendre la forme d'un petit espace entre le "donner pour avoir", dans la logique de l'échange marchand et caractéristique des modèles de fausse gratuité, et le "donner par devoir", propre à la puissance publique et réglé par les lois de l'État.