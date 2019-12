Femmes d'entreprise, femmes de Bâtiment

Leur point commun : avoir la soif d'entreprendre et de faire briller les couleurs de notre région. Ce sont deux femmes d'action qu'Anne-Lucie Clausse nous présente dans Hommes et Entreprise.



Rencontre avec Agnès Saint-Gès, directrice générale du club féminin Tango Bourges Basket et avec Emmanuelle Villa-Lavillonnière, directrice de la Fédération Française du Bâtiment du Cher.