Femmes manuelles et artistes au service du beau !

Sculpteur, potière ou encore peintre, trois femmes nous parlent de ce qui les anime et les font vibrer quand elles exercent leur art. Soeur Claire bénedictine à Martigné-Briand, Véronique Tramond et Ghislaine Chaveton témoignent de leur esprit d'artiste. Et Gabrielle de la Bigne, coach professionnelle nous éclaire sur les talents et la manière dont nous sommes tous invités à créer ! Rencontre.