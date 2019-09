Feuilleton Brasserie n°1 : la création de la microbrasserie OK

LCT : 1er épisode de votre reportage-feuilleton ! Cette semaine, Benjamin Vernet nous emmène visiter la micro-brasserie Bendorf à Strasbourg ! Pourquoi se lancer dans la bière artisanale, quelles sont les difficultés et les bons moments de ce métier ? Toutes les réponses cette semaine !



Dans ce 1er épisode, nous rencontrons Benjamin Pastwa (Pastva), fondateur et gérant de la brasserie Bendorf qui revient sur les motivations derrière ce projet : l'envie de contrôler la production de ses bières de A à Z, et de gérer un commerce responsable.



FEUILLETON 2'47



PIED : Aujourd'hui, la brasserie fonctionne très bien ! Elle produit 1300 hectolitres de bière par an... Une petite production, mais assez remarquable dans le monde de la microbrasserie.

Demain, Benjamin Pastwa (Pastva) nous parlera de son public et d'un point crucial de son commerce : l'innovation !