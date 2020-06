A Firminy mémoire d'une terre ouvrière et paysanne

Dans Contre Courant aujourd'hui, suite de notre découverte de la pastorale des quartiers populaires, une initiative originale de l'eglise catholique dans le diocèse de Saint-Etienne. Aujourd'hui, nous allons à Firminy, un jour de rencontre de la "pastorale" et ce jour-là, on fait revivre la mémoire de la région, une mémoire ouvrière, mais aussi paysanne. Et c'est Anne Kerléo qui nous emmène à Firminy.