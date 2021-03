Flora Chalopin, créatrice de bijoux sur mesure à Angers

Passionnée par la transformation des métaux, elle a créé In Aurem, rue Saint Lazare à Angers qui vous fabriquera votre bijou sur mesure... mais elle propose aussi des bijoux fonctionnels, de véritables orthèses et le fameux fermoir ogive qui vous ouvrez et fermez d'une seule main...

Flora Chalopin est aussi à votre écoute pour réparer ou transformer vos bijoux... contactez là ...