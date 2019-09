Foire Européenne 3/5

Comme chaque année, la foire européenne investit le quartier du Wacken à Strasbourg. Rencontre avec celles et ceux qui la font vivre.



Dans ce troisième épisode, Benjamin Vernet est allé du côté du jardin des Délices, où des exposants de toute la France, mais aussi d'autres pays, viennent vendre les produits de leur région.

Rencontre avec une vendeuse venu de loin... On vous laisse deviner sa nationalité ! L'accent devrait vous mettre sur la piste...



REPORTAGE Québec 2'59



Dans l'épisode de demain, retour sur la journée des femmes actives et sportives : la traditionnelle journée pour les femmes de la Foire s'est modernisée. Le but cette année, c'était de briser les clichés !