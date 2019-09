Foire Européenne 4/5

Comme chaque année, la foire européenne investit le quartier du Wacken à Strasbourg. Rencontre avec celles et ceux qui la font vivre.



Dans ce troisième épisode, on vous parle de la journée des femmes actives et sportives de la Foire ! C'est maintenant une tradition, mais cette année la journée pour les femmes s'est modernisée. Le but : briser les clichés. Benjamin Vernet a interviewé les Grandes girls, deux animatrices de radio qui ont porté le projet de cette nouvelle journée des femmes à la Foire... Puis il est allé à la rencontre des autres stands.



REPORTAGE 3'25



Et demain, dans le dernier épisode du feuilleton, rencontre avec une association d'usagers de véhicules 100% électriques basé en Alsace.