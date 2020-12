Francis, Abba et mon portable

S’il y a bien une chanson qui représente la période actuelle c’est celle-là…



« Et ca continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord »



Alors j'espère que ce n’est pas que le début; parce bon… ça fait quand même longtemps qu’on n’a pas vu nos studios et je suis certain qu’ils s’ennuient sans nous.

En tout cas moi je m’ennuie d’eux. Les garçons me manquent aussi. Heureusement qu’il y a les Visio pour voir nos cheveux poussent (qu’il y en a même deux trois qui deviennent blanc...).



Pour préparer les cartes de vœux j’ai pris mon téléphone pour chercher des photos de la vie de la radio. J’ai dû remonter loin, très loin pour en trouver Avant je suis tombé sur des photos de mon bébé, l’avantage du confinement c’est que je le vois grandir. Mais il y avait surtout beaucoup de photos de biscuits de noël dans le four, de réalisation de couture, d’un fauteuil en cours de rénovation et bien évidement rillettes, mon chat, dans tout un tas de position improbable.



Vous vous demandez pourquoi je vous parle de mes archives photos. Et bien parce que dans une année normale mon téléphone est rythmé par mon travail : des séries de photos d’invités et de reportages la semaine et des photos perso le week-end.

Mais ce qui me rends le plus triste c’est que mes parents et mes amis n’apparaissent quasiment pas sur mes photos de l’année.



Alors j’espère que ces temps confinés vous ont permis de recharger vos batteries et que pour les fêtes nous allons pouvoir nous créer plein de beaux souvenirs avec nos proches et pas seulement à travers un écran.



Je vous laisse Maximilien Cadiou m'appelle en Visio pour notre chanson du jour… Aujourd’hui on va danser sur Dancing Queen ! Et oui ce n’est pas parce qu’on est encore confiné pour 10 jours qu’il faut oublier de rigoler