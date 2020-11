François Alquier raconte Balavoine

« Il existe déjà une vingtaine de biographies sur Daniel Balavoine, alors, à quoi bon y revenir ? Que dire de plus ? Je me suis longtemps posé la question sur la légitimité d'une telle entreprise. Et pourtant, voici l'ouvrage le plus intime sur le chanteur qui offre enfin la parole à ses proches (famille, musiciens de toutes les époques, amis, ex-compagnes...). Ce livre, loin d'être uniquement hagiographique, est celui d'une enquête sur un personnage hors du commun qui, trente-cinq ans après sa mort, continue de fasciner. » Plus de 50 témoignages inédits.



Choix musicaux de François Alquier :

Noe Preszow : A nous.

Claude Dubois : Le blues du businessman (clin d'oeil à son livre sur Starmania)

Jean-Jacques Goldman : Veillard tard