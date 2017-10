François Bertholet, un libraire original !

En 2011, François Bertholet quitte l'enseignement pour créer " L'attire-Lire" un site de vente par internet de livres et de bandes dessinées d'occasion en direction de la jeunesse.

Le succès est au rendez-vous !

Mais depuis mars, il a abandonné la vente sur internet et a ouvert une vraie librairie à Veauche, dans laquelle il propose des livres d'occasion en très bon état, à destination d'un public de jeunes et d'adultes.

Du numérique au commerce de proximité, rencontre avec un vrai passionné dont la boutique se situe au 12 avenue Paccard à Veauche !