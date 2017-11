François Bouchut pour son livre "les objets inanimés ont bien une âme"

François BOUCHUT « Les objets inanimés ont bien une âme» (Edilivre)

Les objets inanimés ont-ils une âme ? Lamartine avait posé la question. « Oui ! » lui répondent-ils.

Un stylo, un billet de banque, un micro, une boîte à lettres, un ballon, une pendule et quelques autres passent… à table. Chacun raconte sa vie d’objet et porte des regards curieux, amusés et parfois ironiques sur la société humaine et ses comportements.

L'auteur nous propose une étonnante série de confessions sans concessions, servie par un style alerte.

Les mots aussi ont une âme.

François Bouchut est né en 1941 à Saint-Étienne. Il a été rédacteur en chef d’Hebdo Saint-Étienne puis de L’Espoir, grand reporter puis secrétaire de rédaction de La Tribune-Le Progrès. Il a été adjoint à la culture et conseiller municipal délégué de de Saint-Étienne, et conseiller municipal de Saint-Galmier.