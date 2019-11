François Ricordeau, un chef fidèle à ses racines 3/3

Troisième et dernière rencontre avec François Ricordeau, heureux chef du restaurant l'Épi'curieux, au Mans. Après quelques années à apprendre son métier, au lycée Saint Catherine du Mans, à l'école Ferrandi à Paris ou encore au sein des plus belles tables françaises, François Ricordeau revient aux sources, au Mans, à l'Épi'curieux, où il propose une cuisine curieuse et gourmande.