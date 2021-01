Frédérique Malis, lancement de "Ephème Editions"

Frédérique Malis : professeur d'Education artistique et culturelle au Lycée agricole de Castelnaudary.

Quel enseignement, quelles connaissances, quelle pratique des arts et de la culture est transmise aux lycéens ?

Projet personnel : lancement de "Ephème Editions" pour publier et mettre en valeur la création littéraire et poétique contemporaine.