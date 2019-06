Fréquence jeunes - 5 juin 2019 à 20:00

Depuis plusieurs années, une webradio est animée par les élèves du lycée Honoré d'Urfé de Saint-Etienne. Découverte aujourd'hui de ce beau projet animé par les documentalistes et les professeurs, mis en oeuvre par les élèves.

Medhi, Ayman, Ilhan, Léa et Chems sont élèves en seconde, ils sont accompagnés d'Evelyne, leur professeur et de Romuald Bailly, comédien et intervenant sur le projet.

Ils nous présentent deux nouvelles fantastiques qu'ils ont adaptées et mises en onde avec la complicité à la technique de Moan Besson !