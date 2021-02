Freud, un portrait de famille avec Michèle Halberstadt

Michèle Pétin (appelée aussi Michèle Halberstadt) est une productrice et écrivaine française : Si on estime qu'une vie est réussie en fonction des personnes qui croisent notre chemin, alors celle de Michèle Halberstadt est un sommet inégalable. Avant d'être productrice et romancière, elle fut, dans les années 1980, chroniqueuse à Radio 7 puis rédactrice en chef du magazine Première. Surnommée "La Castafiore" par Françoise Sagan, elle va rencontrer les génies de son temps. Rouler en voiture avec Redford, passer des heures avec Newman, être l'une des rares à recueillir les confidences de De Niro. En 1990, Laurent Pétin, son mari et elle créent la société de distribution et de production de cinéma ARP.Elle est membre du collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel.

Michèle Halberstadt tire les fils de sa lignée, remonte les générations, croise l’itinéraire de sa famille paternelle, dont elle ne sait rien, avec celui de Max Halberstadt, gendre de Freud devenu son photographe officiel. De Vienne à Hambourg en

passant par Wegrow d’où son père, Juif polonais, est originaire, traquant les indices jusqu’à Johannesburg, où Max a émigré pour fuir le nazisme, l’autrice mène l’enquête, fait d’étonnantes rencontres, fouille les archives pour reconstituer une histoire qu’on ne lui a pas transmise. Sous sa plume attentive, on découvre le pape de la psychanalyse en émouvant patriarche ; sa fille Sophie, Max et leurs deux enfants que la vie n’a pas épargnés.

Née quelque part de Michèle Halberstadt commence ainsi : Je suis la dernière des Halberstadt. Notre famille n’a produit que des filles. Ce nom s’éteindra avec moi... Je partageais l’approche de mon père qui, lorsqu’on l’interrogeait sur sa famille, son passé, balayait les questions d’une main définitive : seul le présent lui importait... Il me dit soudain : « Tu me fais penser à ma mère ». Dans la foulée, il ouvrit le tiroir supérieur d’une commode en chêne à sa portée, dont il extirpa sans la chercher une enveloppe blanche un peu jaunie. Il en sortit délicatement une photo d’identité au contour dentelé. « Je n’en possède pas d’autre. » ... Elle fixait l’objectif sans timidité ni coquetterie, sans douceur non plus. Elle se contentait de regarder droit devant elle, pensivement, sans esquisser le moindre sourire... « Elle a l’air un peu triste, non ? » Mon père me caressa la joue. « Moi je dirais plutôt… mélancolique ». Il rangea la photo et changea de sujet. Il mourut cinq jours plus tard.