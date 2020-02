Fuites urinaires après l'accouchement: quelles solutions ?

Peur de sortir par crainte "d'accident", sommeil perturbé et libido au ralenti. Pour les nouvelles mamans, les fuites urinaires peuvent se révéler très handicapantes au quotidien. Pourtant, des solutions existent, comme la rééducation périnéale ou la chirurgie dans les cas les plus extrêmes. Mais à quoi sont dues ces fuites ? Y-at-il des gestes de prévention avant la grossesse ? Pourquoi certaines activités physiques, comme le running ou les abdos sont à déconseiller après l'accouchement ? Le point avec Bernadette de Gasquet, médecin et professeur de Yoga, ainsi que le Dr Frédéric Estingoy, chirurgien en gynécologie.

