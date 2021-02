Gaëlle Prudencio ou comment s'accepter quand on n'est pas dans les normes

Comment tout a commencé

J’écris depuis que je sais écrire des phrases. Comme beaucoup d’adolescents j’avais un journal intime. J’y écrivais mes états d’âme. J’y parlais de ma soeur, de l’incompréhension de son décès. Ce journal intime m’a été retiré par une tante qui estimait que les mots que j’y écrivais, que la tristesse et la colère que j’y racontais n’avaient pas lieu d’être. Je me suis par conséquent bridée et privée d’écrire pendant de nombreuses années. J’ai trouvé un autre refuge. Celui de l’hyperphagie boulimique. Du poids que j’avais sur le coeur, j’ai pris du poids physiquement.

Ce n’est qu’avec l’arrivée des premiers blogs que j’ai recommencé à m’exprimer. J’ai alors rempli un journal intime mais complètement public sur internet : Sur mon blog sur la plateforme Vivelesrondes je partageais ma vie de jeune adulte et mes bons plans mode grande taille.

J’ai alors partagé régulièrement, pour ne pas dire tous les jours mes écrits car je considérais déjà que chaque vêtement avait une histoire. C’est toujours ce qui me guide aujourd’hui. Grâce au blogging j’ai créé mon entreprise, Ibilola, ma marque de vêtements ainsi que les événements Curves & Cocktails. Presque 15 ans après le blog « Les pitreries de Vanoue » nous voilà avec mon premier livre intitulé « Fière d’être moi-même".

Gaëlle Prudencio, 37 ans, d’origine béninoise est née et a grandi au Sénégal : J’ai eu la chance de beaucoup voyager en Afrique notamment à Kinshasa au Congo où j’ai passé mon adolescence. Je vis désormais en région parisienne en véritable African Lady in Paris. Blogueuse depuis 2007 dans le domaine de la mode grande taille, créatrice du challenge French Curves qui réunit une cinquantaine de blogueuses francophones taille 42 et plus, je suis l’une des porte-voix du mouvement Body Positive en France. Juriste en droit social de formation, j’ai décidé de transformer ma passion pour la mode grande taille ainsi que le blogging en véritable projet d’entreprise. C’est dans ce sens qu’en mars 2017 j’ai lancé Ibilola, ma ligne de vêtements en Wax en hommage à ma défunte sœur. Cette ligne est le résultat de toutes mes rencontres ces dernières années avec l’acceptation de soi.