Gardons le lien

Comme dans toute la France, les mesures sanitaires nous imposent un deuxième confinement, ce depuis quatre semaines.



Les personnes en situation de handicap, sont isolées, tout au long de l'année. Mais, le confinement accentue cette solitude, tout en générant de l'anxiété.



Dans le département d'Indre et Loire, la Délégation APF France Handicap, se mobilise. Cela, afin de garder le lien, avec chaque adhérent. Et, de veiller à ce que leur situation, particulièrement au domicile, ne se dégrade pas.



Une émission co-animée par Emmanuelle Boukhers et Léna Hervé.