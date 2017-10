Gil Chovet : le temps d'un café

Le temps d'un café, c'est le titre du dernier CD de Gil Chovet.

Un CD plein de poésie, de délicatesse, plein d'humour et de drôlerie aussi, bien à l'image de Gil qui a rassemblé autour de lui de nombreux amis musiciens ou chanteurs.

Une Carte blanche" pour mieux découvrir le compositeur et l'interprête, mais aussi l'auteur de spectacles et de pièces de théâtre.

Installez-vous tranquillement et en route pour 25 minutes de bonheur !