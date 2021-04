Gilles Vernet, le trader devenu instituteur

Ancien trader devenu instituteur, scénariste, réalisateur, écrivain et conférencier. Gilles Vernet est surtout connu pour avoir donné un écho cinématographique au concept d’accélération du philosophe Hartmut Rosa dans son film Tout s'accélère sorti au cinéma en 2016. Dans ce film et dans son livre éponyme, il met en abîme la course contre le temps de nos sociétés, nous invitant à sortir de toute culpabilité face à l’emballement exponentiel du monde et à renouer avec une saine alternance des rythmes individuels et collectifs. Défenseur de la poésie du monde face au matérialisme financier et technologique, il nous invite dans ses différents films et ouvrages à la frugalité du simple bonheur d’aimer.

Tout va de plus en plus vite. L’enseignement n’échappe pas à cette accélération sociétale. Programmes surchargés, rythme de l’enfant malmené, pression compétitive étouffante… Le parcours de l’élève à l’école est devenu un combat contre le temps. Comme pour l’enseignant. Dans ce contexte quelle place redonner au temps dans l’enseignement et comment y parvenir ? Ancien trader dans des grandes banques internationales, Gilles Vernet est aujourd’hui instituteur. Confronté à la mort de sa mère, il a rompu avec le rythme effréné de la finance puis rejoint le monde de l’éducation des enfants. Un nouveau monde où l’on doit prendre son temps, prendre le temps. Le temps pour expliquer, le temps pour respirer, le temps pour vivre et pour aimer. Voir TEDx Gilles Vernet



Les écrits, la réalisation de films, la transmission en tant qu’instituteur, c’est aussi une manière de s’approprier le temps : « Dépêche-toi », « attends », les parents stressent, les enfants subissent. J’avais sans doute un compte à régler avec l’argent, mais je crois aussi que lorsque l’on est bon en maths aujourd’hui, on finit bien souvent dans la finance… C’est un métier grisant mais avec une perte de connexion avec le réel, dans un monde aseptisé, on courre dans un cadre de grand luxe, avec un sentiment de puissance un peu absurde. J’ai aussi vécu la bulle Internet, tout augmentait à cette période, c’était délirant.